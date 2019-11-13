Назван самый сексуальный мужчина планеты

Журнал People назвал актера, музыканта, продюсера Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной планеты.

Ему 40 лет, и он обладатель самых престижных премий мира:«Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус».

Ледженд женат на супермодели Крисси Тейген.

В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира был назван Идрис Эльба, а в 2017 — Блейк Шелтон.

Первым победителем в этой номинации стал Мел Гибсон в 1985 году.

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