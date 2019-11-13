Назван самый сексуальный мужчина планеты

close
Reuters

Журнал People назвал актера, музыканта, продюсера Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной планеты.

Ему 40 лет, и он обладатель самых престижных премий мира:«Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус».

Ледженд женат на супермодели Крисси Тейген.

В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира был назван Идрис Эльба, а в 2017 — Блейк Шелтон.

Первым победителем в этой номинации стал Мел Гибсон в 1985 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Выбран самый сексуальный мужчина в мире — 2018

Назван самый сексуальный мужчина планеты — 2017

Дуэйн Джонсон стал самым сексуальным мужчиной 2016 года по версии People

Дэвид Бекхэм назван самым сексуальным мужчиной 2015 года по версии People

Звезда «Мстителей» стал самым сексуальным мужчиной по версии People в 2014 году

Лидер группы Maroon 5 стал самым сексуальным мужчиной по версии People в 2013 году