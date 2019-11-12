Объявлены номинанты на звание самого привлекательного мужчины года

Издание People опубликовало фотографии первых претендентов на звание самого привлекательного мужчины года, победитель которого выберется по итогам голосования читателей.

Пока заявлены участники в четырех номинациях — «Самая сексуальная звезда реалити-шоу», «Самый сексуальный и смешной», «Самый привлекательный атлет», «Самый стильный».

Так, в номинации «Самая привлекательная звезда реалити-шоу» представлены: актер и телеведущий Энтони Поровски, хоккеист Майк Джонсон, модель Тайлер Камерон, актер Том Сандовал и танцор Вэл Чмерковский.

В категории «Самый сексуальный и смешной» заявлены комики Тревор Ной, Джон Малейни, Роб Делани, Хасан Минхадж и Кумейл Нанджиани.

За звание «Самого привлекательного атлета» поборются баскетболист Стефен Карри, автогонщик Даррелл Уоллес, теннисист Рафаэль Надаль, хоккеист Майк Фишер и пловец Майкл Фелпс.

Номинация «Самый стильный» может достаться хип-хоп исполнителю A$AP Rocky, актерам, Дональду Гловеру, Эдди Редмэйну, Генри Голдингу или Джеффу Голдблюму.

Позже будут объявлены претенденты в других категориях. О результатах голосования станет известно 15 ноября.