Победительницей конкурса «Мисс Интернешнл — 2019» стала представительница Таиланда

Победительницей 59-го международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл», который прошел в Токио, стала представительница Таиланда Бинт Сайрисорн. Об этом сообщается в Instagram конкурса.

По профессии Сайрисорн фармацевт.

Ранее она победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Таиланд».

В 2018 году титул «Мисс Интернешнл» завоевала представительница Венесуэлы Марийем Веласко.

«Мисс Интернешнл» входит в четверку престижнейших мировых конкурсов красоты, также как «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс мира».