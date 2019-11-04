Принц Чарльз попал в центр скандала с поддельными картинами известных художников

Принц Чарльз оказался в центре скандала из-за того, что в его благотворительном фонде есть картины известных художников, которые могут оказаться подделками. Об этом сообщает Daily Mail.

В фонде хранились три картины Пикассо, Моне и Дали стоимостью $136 млн.

По словам известного арт-фальсификатора Тони Тетро, в штаб-офисе фонда находится созданная им копия картины Клода Мона «Вдяные лилии», а не оригинал. Также речь идет о еще двух картинах художников Пикассо и Дали.

Отмечается, что полотна попали в фонд в числе 17 произведений искусства, которые передал обанкротившийся предприниматель Джеймс Стант. Тетро утверждает, что это один из его покупателей. Также он заверил, что бизнесмен знал, что приобретает качественную копию.

Стант, в свою очередь, отрицает эту информацию. Он заявил, что ни одна из его вещей не является подделкой.