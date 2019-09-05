The Sun: принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву

Меган Маркл и принц Гарри обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал. Об этом пишет The Sun.

Согласно материалу, королева всегда приглашает свою семью в шотландский замок во время двухмесячного отдыха. В этом году герцог и герцогиня Сассекские отказались, потому что их сыну Арчи только четыре месяца. При этом Уильям и Кейт гостили в замке вместе со своими детьми.

По словам источника, это было немного странно, потому что не остановило супругов от того, чтобы взять Арчи на Ибицу. Он добавил, что королева была разочарована их решением. В прошлом году принц Гарри и его жена тоже не поехали в Шотландию, так как Маркл была на ранней стадии беременности.

Ранее Меган Маркл разорвала отношения со своим отцом.