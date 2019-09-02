«Это мое решение»: Поклонская рассказала о разводе с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала сайту kp.ru.

По ее словам, она и ее муж решили разойтись в мае. Уже тогда, как утверждает депутат, она намекала журналистам об изменениях в личной жизни, но запретили спрашивать о них.

Поклонская призналась, что в настоящее время уже есть официальная бумага о разводе и вскоре она должна вступить в силу.

«Надеюсь, что все вступит в законную силу и будет без проблемно», — добавила Поклонская.

Депутат категорически отказалась называть причину разводу с мужем. Она лишь отметила, что это было ее решение и подчеркнула, что ей нельзя управлять.

Уточняется, что пара поженилась в августе 2018 года.

Ранее муж Поклонской сообщил о расставании с ней.