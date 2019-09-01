Елизавета II подшутила над американскими туристами

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда монарх гуляла по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного из охранников.

Отмечается, что во время прогулки к Елизавете подошли американские туристы и спросили ее является ли она местной. Она ответила утвердительно, и тогда они спросили, не встречалась ли она когда-нибудь с королевой.

«Я — нет. А вот он — да», — сказала Елизавета II, указав на охранника.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон.