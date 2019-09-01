Елизавета II подшутила над американскими туристами
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Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел, когда монарх гуляла по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного из охранников.
Отмечается, что во время прогулки к Елизавете подошли американские туристы и спросили ее является ли она местной. Она ответила утвердительно, и тогда они спросили, не встречалась ли она когда-нибудь с королевой.
«Я — нет. А вот он — да», — сказала Елизавета II, указав на охранника.
Ранее сообщалось, что Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон.