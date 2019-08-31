Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж

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Молодожены Элли Голдинг и Каспар Джоплинг после церемонии в главном соборе Йоркска Молодожены Элли Голдинг и Каспар Джоплинг после церемонии в главном соборе Йоркска
Молодожены Элли Голдинг и Каспар Джоплинг после церемонии в главном соборе Йоркска
Stephen Lock/ZUMA Press/Global Look Press

Бывшая девушка принца Гарри певица Элли Голдинг вышла замуж. Об этом сообщает The Sun.

Избранником девушки стал арт-дилер Каспар Джоплин.

По информации издания, на свадьбе Голдинг присутствовали голливудский актер Орландо Блум и певица Кэти Перри.

Кроме того, молодожены пригласили на торжество членов королевской семьи. На бракосочетании были замечены принцессы Евгения и Беатрис со спутниками, а также их мать бывшая герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.

Ранее сообщалось, что бывшая принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон.