Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж
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Бывшая девушка принца Гарри певица Элли Голдинг вышла замуж. Об этом сообщает The Sun.
Избранником девушки стал арт-дилер Каспар Джоплин.
По информации издания, на свадьбе Голдинг присутствовали голливудский актер Орландо Блум и певица Кэти Перри.
Кроме того, молодожены пригласили на торжество членов королевской семьи. На бракосочетании были замечены принцессы Евгения и Беатрис со спутниками, а также их мать бывшая герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.
Ранее сообщалось, что бывшая принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон.