Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Принц Уилььям и его супруга Кейт Миддлтон совместно с тремя детьми полетели в Шотландию на обычном пассажирском самолете эконом-классом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, семейную чету также сопроводили няня Мария Борралл и мама герцогини Кэрол Миддлтон. Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма — принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.

Герцоги Кембриджские вылетели из международного аэропорта Норвич в Абердин, они заплатили за каждый билет на самолет FlyBe £73 (5 365,42 рублей по текущему курсу).

Как отметило издание, скромное путешествие королевской четы вызвало одобрение удивленных пассажиров и многих британцев.

Ранее сообщалось, что экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете.