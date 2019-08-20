Трамп в десятый раз стал дедушкой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз стал дедушкой. Об этом следует из инстаграма его сына Эрика Трампа.

Как отмечается, сын президента выложил в социальную сеть фотографию новорожденного ребенка. Это означает, что Трамп стал в десятый раз дедушкой.

Стоит отметить, что сын Трампа сообщил, что их семью ждет пополнение в апреле 2019 года.

В 2017 году у Эрика Трампа и его жены Лары родился сын Эрик Люк Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл пол будущего внука раньше родителей малыша.