За чей счет шикуют Меган Маркл и принц Гарри

Британский певец Элтон Джон выступил в защиту герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри, на которых обрушился шквал критики со стороны экологов за частое использование частного самолета. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, королевская чета летела в Ниццу по его просьбе, самолет также был оплачен им.

«Я ужасно расстроен из-за травли герцога и герцогини Сассекских, устроенной прессой из-за их частного визита в мой дом в Ницце на прошлой неделе», — заявил Джон.

Певец признался, что хотел обеспечить для Меган и Гарри безопасный спокойный отдых. Кроме того, он сделал пожертвование от имени герцогов в фонд по борьбе с «углеродным следом», чтобы исчерпать вред, нанесенный природе самолетом.

По словам Элтона Джона, он был близким другом матери Гари — принцессы Дианы, поэтому чувствует себя обязанным защитить ее детей от нападок прессы, из-за которых она погибла.

Ранее сообщалось, что экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете.