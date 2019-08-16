Умерла принцесса Кристина

Принцесса Голландии Кристина умерла в пятницу, 16 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информационную службу правительства Нидерландов.

Согласно имеющимся данным, принцесса ушла из жизни в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге в возрасте 72 лет.

Как сообщается, в последние годы она боролась с раком костей.

«Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем», — рассказали о ней члены королевской семьи.

Отмечается, что принцесса была тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс.