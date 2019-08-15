СМИ рассказали о содержимом сумки Елизаветы II

Стало известно, что хранит в своей сумке королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, английская королева носит в своей сумке очки для чтения, мятные леденцы, перьевую ручку, помаду для губ, зеркало, металлическую косметичку, кроссворды и фотографии семьи.

Уточняется, что наличные Елизавета II имеет при себе только по воскресеньям. В конце недели она относит пожертвования в церковь в размере до 10 фунтов стерлингов (786,42 рублей).

Отмечается, что монарх носит сумки только одной английской марки.

Поясняется, что королева использует аксессуар также для того, чтобы посылать сигналы персоналу. Елизавета II кладет дамскую сумку на стул, если она намерена долго беседовать с гостем. Однако, когда она перемещает ее на пол, это означает, что она хочет, чтобы ее сотрудники быстрее завершили разговор.

Ранее сообщалось, что Елизавета II заявила о неспособности британских политиков управлять страной.