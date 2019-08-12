Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения
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В Сети продавались таблетки для похудения, которые были разработаны якобы герцогиней Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает Mirror.
Как отмечается, на одном из сайтов мошенники выложили фальшивое интервью с Маркл, в котором та рассказывала о неком «чуде-средстве», которое делает фигуру стройной.
Более того, на сайте сказано, что герцогиня сделала эти таблетки делом всей своей жизни.
При этом врачи отметили, что состав предложенных таблеток сомнителен и может быть опасен.
В свою очередь, представители Маркл поблагодарили издательство и подчеркнули, что примут все меры для борьбы с незаконными действиями в отношении герцогини.