Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения

В Сети продавались таблетки для похудения, которые были разработаны якобы герцогиней Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, на одном из сайтов мошенники выложили фальшивое интервью с Маркл, в котором та рассказывала о неком «чуде-средстве», которое делает фигуру стройной.

Более того, на сайте сказано, что герцогиня сделала эти таблетки делом всей своей жизни.

При этом врачи отметили, что состав предложенных таблеток сомнителен и может быть опасен.

В свою очередь, представители Маркл поблагодарили издательство и подчеркнули, что примут все меры для борьбы с незаконными действиями в отношении герцогини.

Ранее принц Гарри поздравил Маркл с днем рождения.