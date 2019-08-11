Елизавета II заявила о неспособности британских политиков управлять страной
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Королева Великобритании Елизавета II высказалась в адрес британских политиков. Об этом сообщает The Sunday Times.
Отмечается, что королева разочарована неспособностью британской политической элиты управлять страной.
Уточняется, что впервые монарх заговорила об этом с 2016 года, однако с течением времени положение не улучшилось.
Подчеркивается, что британские монархи не участвуют в политической деятельности страны, а также не комментируют геополитические события.
Ранее сообщалось, что у Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве.