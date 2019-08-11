Елизавета II заявила о неспособности британских политиков управлять страной

Королева Великобритании Елизавета II высказалась в адрес британских политиков. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что королева разочарована неспособностью британской политической элиты управлять страной.

Уточняется, что впервые монарх заговорила об этом с 2016 года, однако с течением времени положение не улучшилось.

Подчеркивается, что британские монархи не участвуют в политической деятельности страны, а также не комментируют геополитические события.

Ранее сообщалось, что у Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве.