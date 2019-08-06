Елизавета II показала Меган Маркл, что ей рады в семье, сообщили СМИ

Королевский биограф Дункан Ларкомб заявил, что Елизавета II сделала необычное усилие, чтобы Меган Маркл знала, что ей в семье рады. Об этом сообщает Dailymail.co.uk .

По имеющейся информации, чтобы Маркл чувствовала себя полноценный членом семьи, спустя месяц после свадьбы, Елизавета предложила герцогине Сассекской поехать на официальное мероприятие на особенном поезде.

Речь идет о поездке в Чешир. В графство семья отправилась на королевском поезде, на котором принц Гарри и Кейт Миддлтон до этого никогда не путешествовали. Путешествие заняло всего одну ночь.

По словам эксперта, подобных знаков от королевы ранее не удостаивалась ни Кейт Миддлтон, ни принцесса Диана.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл исполнит последнюю волю Елизаветы II.