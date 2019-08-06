Источник сообщил о романе Линдси Лохан с саудовским принцем

Американскую актрису Линдси Лохан заподозрили в романе с наследным принцем Саудовской Аравии.Мухаммедом бин Салман Аль Саудом. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По информации издания, принц осыпает Лохан подарками, разрешает ей пользоваться своей кредитной картой и летать на его частных самолетах.

Отмечается, что друзья голливудской звезды подтвердили эти слухи и рассказали, что своими глазами видели любовную переписку пары.

Пресс-секретарь актрисы напротив опроверг информацию о связи Лохан и Мухаммеда. По его словам, наследный принц Саудовской Аравии и Линдси встречались только один раз на Гран-при «Формулы-1» в 2018 году.

Ранее Линдси Лохан сравнила себя с Путиным.