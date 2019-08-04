Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
close
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Герцог Сассекский посвятил пост жене, сопроводив его фотографией Маркл. В тексте принц Гарри назвал Меган потрясающей и поблагодарил ее за то, что она рядом.
«Спасибо, что присоединились ко мне в этом приключении — с Любовью, Гарри», — написал он.
4 августа Меган исполняется 38 лет.
Ранее принц Гарри рассказал, сколько детей ему бы хотелось иметь.