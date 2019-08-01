Злой кот стал новой звездой инстаграма

Пользователи Сети выбрали нового любимчика среди котов. Им оказался кот по кличке Джуно, который постоянно зол. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время за станицей Джуно (Juno The Angry Cat) следят более 184 тысяч человек в инстаграме.

Профиль серого пушистого кота состоит из разных кадров, на которых у животного одно выражение лица, напоминающее будто он постоянно злится.

Кроме того, также хозяин постоянно делает ему из длинной шерсти два рога. На голове, что вызывает многотысячные отклики среди людей.

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