Названа стоимость московских квартир Елизаветы II

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Reuters

Обнародована стоимость московских квартир, которые принадлежат королеве Британии Елизавете II. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что общая цена за королевскую недвижимость составляет $12 млрд (760 млн руб.).

Уточняется, что монарх владеет недвижимостью в доме №10 в 1-м Обыденском переулке, который является столичной «Золотой милей». Там квадратный метр стоит $15 тысяч.

Всего Елизавета II владеет четырьмя квартирами в Москве.

Ранее сообщалось, что у Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве.