Гордона Рамзи раскритиковали за убийство козла в эфире

Британского телеведущего и шеф-повара Гордона Рамзи подвергли критике за то, что он убил и съел горного козла в Новой Зеландии, где он снимал один из выпусков своего шоу, пишет DailyMail.

52-летний ведущий исследовал кухню маори. Он специально отправился на охоту в традициях народа, где и застрелил козла из винтовки.

«Это не завернутое в липкую пленку на полке супермаркета [блюдо]. Это правильная охота на открытом воздухе», — сказал Рамзи.

Он отметил, что такая охоты вызывает адреналин и приготовил козлятину в специально вырытой яме 2,5 часа.

Однако некоторые фанаты были потрясены жестокостью охоты на козу. Пользователи в соцсетях высказывали негативные комментарии, отмечая что такие как Рамзи уничтожат всю планету.

Рамзи является известным противником вегетарианства.