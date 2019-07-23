Меган Маркл обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Принца Гарри и его жену Меган Маркл обвинили в неуважении к старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу. Пользователи в Сети возмутились поздравлением герцога и герцогини Сассекских в инстаграме.

День рождения принца Джорджа, которому исполнилось шесть лет, состоялся 22 июля. Его родители опубликовали фотографию сына с поздравлением. Под публикацией многие поклонники и звезды также оставляли комментарии с пожеланиями.

Однако пользователей Сети возмутило поздравление дяди и тети принца Джорджа. В нем принц Гарри и Меган Маркл не указали полный титул, ваше королевское высочество, и имя сына предположительно будущего нового монарха принца Уильяма.

«Побольше уважения! Он же будущий король Англии!», «Какой характерный способ поздравить человека с днем рождения, не называя его имени», — написали подписчики под публикацией.

Так большая часть критики обрушилась на Меган Маркл, поскольку в Интернете сочли, что именно она выложила поздравление, не ознакомившись с протоколом королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном.