Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон. Об этом сообщается на официальной странице в инстаграме.

Отмечается, что публикация связана с шестилетием мальчика. Фотографии были сделаны недавно самой Миддлтон в саду Кенсингтонского дворца.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа», — говорится в посте.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон показали детей в новом саду.