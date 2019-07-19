Меган Маркл посулили второго ребенка в ближайшее время

Королевский эксперт Мелани Бромли заявила, что Меган Маркл и принц Гарри «очень скоро» могут стать родителями во второй раз, сообщает Express.

В мае 2019 году у них родился первый ребенок Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Бромли предположила, что после возвращения из поездки в Африку пора может объявить о беременности герцогини.

Букмекеры заявили, что за последние несколько дней их буквально завалили ставками на то, что у Гарри и Меган будет второй ребенок в 2020 году. Там уверены, что «нет дыма без огня».

Ранее сообщалось, принц Гарри показал первые достижения сына.