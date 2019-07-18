«Мисс Москва» отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

«Мисс Москва» отреагировала на слухи о разводе с бывшим королем Малайзии и выложила в Instagram видео, где признается в любви монарху.

На видео модель рассказывает об отношениях с экс-супругом. По ее словам, Мухаммад всегда заботился о ней и ее семье. Она также рассказала, что хочет оставаться с мужем до конца своих дней.

В этом же видео Мухаммад V рассуждает о том, как для него важны семейные ценности. Он рассказал, что в семье самое главное - это дети, потому что они являются нашим наследием.

Ранее сообщалось, что экс-король Малайзии содержит бывшую жену после развода.