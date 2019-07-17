Экс-король Малайзии содержит бывшую жену после развода
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Бывший король Малайзии Мухаммад V оплачивает все расходы своей бывшей жены Оксаны Воеводиной, рассказал ее адвокат. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Мисс Москва» с мамой в данный момент живет в Москве, они снимают квартиру и загородный дом, а также у них есть личная охрана.
Адвокат девушки заявил, что он не занимается ее разводом, так как она официально замужем и документов о расторжении брака нет, Оксана сейчас живет в столице, потому что она гражданка РФ и здесь находится ее семья.
Ранее сообщалось, что бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва».