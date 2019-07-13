Невестка Ющенко причастна к краже миллиарда из банков Молдовы

Бывшая невестка экс-главы Украины Виктора Ющенко Елизавета оказалась причастна к краже миллиарда из банков Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.

Как отмечается, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый представил отчет американской компании Kroll относительно кражи миллиарда.

В отчете рассказано, как деньги из банков Молдавии попадали на счет компаниям, которые были связаны с бывшим главой Демпартии Владимиром Плахотнюком, либо же на личные счета граждан из других стран.

Уточняется, что деньги приходили в том числе на личный счет бывшей невестки Ющенко. Она получила сумму в размере 50 тыс. на свой счет в банке США.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели арестовать имущество Ющенко.