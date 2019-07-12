Меган Маркл заподозрили в новой беременности
Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл может быть беременна вторым ребенком. Об этом сообщает IBT.
В мае у пары появился первый ребенок, однако по словам королевского биографа Кэти Николл, у них может появится еще один малыш.
«Источники, близкие к паре, сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью», — заявила Николл.
Она отметила, что Меган с Гарри возможно сделают объявление о беременности в 2020 году.
Представитель букмекерской конторы Coral Гарри Эйткенхед уверен, что почти наверняка герцог и герцогиня Сассексские пополнят семью в ближайшие несколько лет.
«Мы думаем, что вторая беременность, скорее всего, наступит в следующем году», — заключил он.
Ранее стало известно, кто стал крестным отцом сына Маркл и принца Гарри.