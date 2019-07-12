Меган Маркл заподозрили в новой беременности

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл может быть беременна вторым ребенком. Об этом сообщает IBT.

В мае у пары появился первый ребенок, однако по словам королевского биографа Кэти Николл, у них может появится еще один малыш.

«Источники, близкие к паре, сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью», — заявила Николл.

Она отметила, что Меган с Гарри возможно сделают объявление о беременности в 2020 году.

Представитель букмекерской конторы Coral Гарри Эйткенхед уверен, что почти наверняка герцог и герцогиня Сассексские пополнят семью в ближайшие несколько лет.

«Мы думаем, что вторая беременность, скорее всего, наступит в следующем году», — заключил он.

Ранее стало известно, кто стал крестным отцом сына Маркл и принца Гарри.