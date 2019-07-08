Принца Уильяма раскритиковали за «кислый» взгляд на Арчи

Пользователи социальных сетей критически восприняли фотографию, сделанную во время крестин новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает портал Cheatsheet.

На опубликованной фотографии изображены десять из 25 присутствующих на крестинах Арчи. На лицах всех членов королевской семьи улыбки.

Однако пользователям Сети показалось странным выражение лица принца Уильяма, которое все назвали «кислым». Также некоторым его положение на фото показалось похожим на вышибалу в ночном клубе.

Отмечается, что принц Уильям стоит справа на фотографии за своей женой Кейт Миддлтон, его руки скрещены спереди. Эксперт по языку тела называет эту позу неоднозначной. Но исследователь сообщил, что положение брата принца Гарри может нести положительные эмоции и означать «спокойное созерцание».

Ранее сообщалось, что Елизавета II проигнорирует крестины сына Меган Маркл и принца Гарри.