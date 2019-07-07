Названы возможные крестные сына Меган Маркл и принца Гарри

Британское издание The Sun опубликовало материал о том, кто же может стать, и, вероятнее всего, станет крестными родителями новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи.

Одним из явных претендентов на «должность», по мнению издания, является близкий друг принца Гарри Чарли ван Штраубензи. Представитель королевской семьи познакомился в частной подготовительной школе Ludgrove. Чарли был одним из 600 гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. В свою очередь Гарри стал шафером на свадьбе ван Штраубензи с режиссером Дейзи Джекнс.

Также среди перечисленных значатся голливудский актер Джордж Клуни, который празднует свой день рождения в один день с новым членом королевской семьи 6 мая.

Замыкает тройку лидеров Марк Дайер, которого часто называют вторым отцом принца Гарри.

Среди предполагаемых крестных матерей Арчи значатся бывшая няня Гарри Тигги Петтифер, Кейт Миддлтон и американская теннисистка Серена Уильямс.

Ранее сообщалось, что опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Многие считают, что именно на нем можно увидеть крестных родителей Арчи.