Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение сына Маркл и принца Гарри

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на крещение сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл — Арчи, пишет The Sun.

Как отмечается, тетя и дядя Арчи уже в Виндзорском замке, где состоится тайная церемония крещения правнука королевы Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская кивнула своему племяннику.

Всего на мероприятие были приглашены близкие и члены семьи в составе 25 человек.

Обряд крещения проведет епископ Кентерберийский (Джастин Уэлби).

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных.