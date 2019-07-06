Диана осудила бы Гарри и Меган Маркл из-за фиаско с Арчи, пишет Sun

Британское издание The Sun заявило, что принцесса Диана призвала бы принца Гарри и его жену, герцогиню Сассекскую, Меган Маркл не прятать сына Арчи от всего мира.

До этого стало известно, что Гарри и Маркл не будут называть публике имена крестных родителей их сына. В церкви, где будет проходит крещение Арчи сообщили, что сведения засекретят.

Согласно газете, сегодня, 6 июля, в день крещения Арчи Диана была бы очень взволнована и, зная, как надо себя вести со СМИ, не хотела бы, чтобы церемония проходила за закрытой завесой.

Не могло быть и речи о том, чтобы имена крестных родителей держались в секрете, или фотографии такого важного события были опубликованы только в инстаграме Гарри и Меган.

Как отмечается, будучи членами королевской семьи, Гарри и Маркл должны делиться важными событиями в своей жизни с остальным миром и, по мнению издания, Диана помогла бы им в этом.

Ранее были названы дата и место крещения сына Гарри и Маркл.