Эмир Дубая пытается заочно развестись со сбежавшей женой

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум пытается развестись со сбежавшей женой Хайи бинт Аль-Хусейн. Об этом сообщает CNN.

Шейх уже начал судебное дело против своей сбежавшей жены. Он требует, чтобы суд развел его с супругой и отдал ему их детей.

«Дело было передано на рассмотрение президента», — говорится в заявлении суда.

Ранее сообщалось, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами.

Принцесса забрала с собой 11-летнюю дочь и семилетнего сына. Деньги она забрала, чтобы обеспечить семье «новую жизнь».