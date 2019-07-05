Эмир Дубая пытается заочно развестись со сбежавшей женой
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Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум пытается развестись со сбежавшей женой Хайи бинт Аль-Хусейн. Об этом сообщает CNN.
Шейх уже начал судебное дело против своей сбежавшей жены. Он требует, чтобы суд развел его с супругой и отдал ему их детей.
«Дело было передано на рассмотрение президента», — говорится в заявлении суда.
Ранее сообщалось, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами.
Принцесса забрала с собой 11-летнюю дочь и семилетнего сына. Деньги она забрала, чтобы обеспечить семье «новую жизнь».