Меган Маркл продолжает шиковать на фоне скандала

Принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл продолжают не беспокоиться о чрезмерных тратах, несмотря на скандал, передает Express.

Как сообщает издание, в резиденции королевской четы заменили роскошный ковер спустя всего несколько дней после его приобретения.

Отмечается, что ковер был испачкан грязными собаками, а затем испорчен уборщиком.

По словам источника, Меган и Гарри «не смущают» дополнительные расходы. Стоимость ковра не уточняется.

На прошлой неделе Меган и Гарри подверглись резкой критике за их завышенных расходов. Сообщалось, что они потратили $3 млн денег налогоплательщиков на ремонт загородной резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре.