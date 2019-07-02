Любимую толстовку принцессы Дианы выставили на аукционе

Хлопковую толстовку покойной принцессы Дианы выставили на торги на бостонском аукционе RR Auction, передает РИА «Новости».

Представители аукционного дома рассказали, что вещь находится в отличном состоянии, ее стартовая цена составит $5 тысяч.

Отмечается, что в синей толстовке «Fly Atlantic» Диана появлялась на каждой тренировке. Личный тренер принцессы Уэльской рассказал, что ее очень смущало пристальное внимание фотографов во время занятий, и, надевая всегда одинаковую одежду, она пыталась помешать папарацци продавать ее новые снимки.

Ранее актер Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана могла сняться в продолжении фильма «Телохранитель».