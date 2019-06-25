Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей

Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.

В десятку попала даже 7-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер.

Ранее Vogue признал супругу принца Гарри одной из самых влиятельных женщин Великобритании.

Ранее сообщалось о разладе между королевскими семьями, после того как фонд, который организовали Принц Уильям и Принц Гарри, сообщил о прекращении их совместной благотворительной деятельности.