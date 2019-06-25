Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

<img src="//img.gazeta.ru/files3/475/12345475/RTX6UV4E-pic905-895x505-99475.jpg">

Стоимость ремонта нового дома принца Гарри и его жены Меган Маркл составила 2,4 млн фунтов (более $3 млн). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о переоборудовании коттеджа Frogmore.

Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.

При этом принц Гарри и Меган Маркл сами заплатили за мебель и технику.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.