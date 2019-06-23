Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

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Королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами. Об этом сообщает The Sun.

Судебные чиновники решили обратиться в службу по дезинсекции после того, как одна из крыс была замечена на кухне в резиденции королевской семьи.

Отмечается, что крысы и мыши являются большой проблемой для Лондона, особенно это касается старых построек.

В прошлом году Британию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи по размеру схожи с обычными кошками.

Ранее сообщалось, что в Риме предложили нанять полмиллиона кошек для отлова крыс.