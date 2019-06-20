Ральф Лорен получил в Британии звание почетного рыцаря-командора

Британская королева Елизавета II наградила американского дизайнера Ральфа Лорена знаками отличия почетного рыцаря-командора Британской империи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, дизайнер был награжден на закрытой церемонии в Букингемском дворце. Присужденные королевой знаки отличия Лорен получил от принца Чарльза.

Подчеркивается, что Лорен является первым американским дизайнером, получившим звание почетного рыцаря за вклад в моду.

По словам дизайнера, он всегда был вдохновлен историей, традициями и культурой Соединенного Королевства и считает получение рыцарского звания «особым моментом», поскольку отмечает 50 лет в мире моды.

Ранее сообщалось, что актер Майкл Пейлин стал кавалером британского рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия.