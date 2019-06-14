Елизавета II прожила брак в ссорах, сообщили СМИ

По данным из недавно появившегося отчета, у королевы Елизаветы II и ее мужа Филиппа за 71 год совместной жизни было множество ссор, сообщает Express.

Филипп и Елизавета впервые встретились, когда молодой принцессе было всего 13 лет. За 71 год совместной жизни у них появилось четверо детей, восемь внуков и семь правнуков.

Королева Великобритании однажды описала своего мужа как ее «постоянную силу и руководителя».

Тем не менее, согласно статье Daily Mirror за 2007 год, в их браке было много споров.

Королевский корреспондент Джеймс Уитакер писал: «у королевы и Филиппа до сих пор вспыхивают скандалы». Он также добавил, что королева не знает, как сказать Филиппу «заткнись».

По словам королевских корреспондентов Камиллы Томини и Уго Виккерса, их споры — это то, что держало их вместе все эти годы.

Ранее сообщалось, что супруг Елизаветы II празднует свое 98-летие.