Глава CNN пошутил о сексе с ведущей «Нового дня»

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Глава CNN Джефф Цукер в шутку намекнул на секс с ведущей программы «Новый день» Алисин Камерот. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, Цукер сказал, что любит просыпаться с Камерот каждое утро.

Как отмечается, инцидент произошел на церемонии вручения премий Mirror Awards.

При этом Камерот заявила, что не считает шутку Цукера домогательством и добавила, что слышит подобное «каждый день».

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