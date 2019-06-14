Глава CNN пошутил о сексе с ведущей «Нового дня»
Глава CNN Джефф Цукер в шутку намекнул на секс с ведущей программы «Новый день» Алисин Камерот. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, Цукер сказал, что любит просыпаться с Камерот каждое утро.
Как отмечается, инцидент произошел на церемонии вручения премий Mirror Awards.
При этом Камерот заявила, что не считает шутку Цукера домогательством и добавила, что слышит подобное «каждый день».
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