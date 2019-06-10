Супруг Елизаветы II празднует свое 98-летие

Супруг королевы Британии Елизаветы II принц Филипп отмечает свое 98-летие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в полдень в честь дня рождения принца пройдет салют в лондонском Гайд-парке.

Уточняется, что на этом публичная часть празднований закончится.

Причем многочисленные родственники принца уже поздравляют его в соцсетях.

Филиппу удалось поставить несколько рекордов. Например, он дольше всех остается на позиции консорта. Кроме того, он прожил дольше всех среди всех членов королевской семьи Британии за всю историю. В конце концов, он и его супруга отметили два года назад 70-летие свадьбы.

Ранее сообщалось, что принц Филипп перевернулся на машине.