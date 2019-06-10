Назван самый вкусный квас

Росконтроль исследовал качество кваса, встречающегося на прилавках магазинов. Результаты исследования выложены на сайте ведомства.

Как отмечается, организация изучила семь образцов кваса — «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Согласно итогам исследования, все марки делают одинаковую ошибку, а именно - не указывают о наличии в напитке консерванта диоксида серы (Е220), который может быть опасен для людей с непереносимостью.

Уточняется, что наивысшую оценку получил квас «Русский дар», а также «Очаковский». Следом после них идет напиток бренда «Никола».

При этом самой низкой оценки удостоился квас «Букет Чувашии».

Ранее сообщалось, что в «окрошечной войне» поставлена точка.