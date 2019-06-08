Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Герцогиня Сассекская Меган Маркл первые за долгое время вышла в свет. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в твиттере.

Отмечается, что 8 июня в Лондоне прошел военный парад в честь «официального дня рождения королевы». На нем присутствовала Маркл, а также супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон и герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз.

На фотографии три герцогини сидят рядом.

Ранее сообщалось, что британская королевская семья в честь Дня отца опубликовала архивные снимки.