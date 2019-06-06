Меган Маркл захотела стать неофициальной королевой США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует переехать с мужем принцем Гарри и сыном Арчи в США и стать там неофициальной королевой. Об этом сообщает Еxpress со ссылкой на источник.

«До в этого в СМИ говорили, что принц Гарри и Меган временно переезжают в Африку, но этого не произойдет, потому что Меган планирует вернуться в США», — добавил источник.

По данным источника, Маркл захотела переехать из-за принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Таким образом, она хочет выйти из их тени, чтобы не «довольствоваться вторыми ролями».

Источник отметил, в случае переезда в США Меган Маркл станет неофициальной королевой, а принц Гарри — королем.

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