Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе

Младшую дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп обвинили в том, что она пользуется фотошопом, чтобы выглядеть стройнее. Об этом пишет StarHit.

Как отмечается, во время визита в Лондон поклонники не узнали младшую дочь Трампа, которая в последнее время сильно поправилась.

Пользователи Сети предположили, что девушка выкладывает отфотошопленные фотографии в социальных сетях, хотя в жизни она выглядит иначе.

Ранее сообщалось, что дочь Трампа отделилась от семьи из-за белого платья в стиле демократов.