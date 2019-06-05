Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Младшую дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп обвинили в том, что она пользуется фотошопом, чтобы выглядеть стройнее. Об этом пишет StarHit.
Как отмечается, во время визита в Лондон поклонники не узнали младшую дочь Трампа, которая в последнее время сильно поправилась.
Пользователи Сети предположили, что девушка выкладывает отфотошопленные фотографии в социальных сетях, хотя в жизни она выглядит иначе.
Ранее сообщалось, что дочь Трампа отделилась от семьи из-за белого платья в стиле демократов.