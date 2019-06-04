Кот Ларри из офиса Мэй использовал машину Трампа в своих целях
Кот Ларри из офиса английского премьер-министра Терезы Мэй использовал лимузин американского лидера Дональда Трампа, чтобы укрыться от дождя. Об этом сообщает NBC.
Репортер телеканала Билл Нили заявил, что кот спрятался под лимузином и отказывается покидать место своего укрытия.
Журналист также показал фотографию Ларри, который притаился под задней частью лимузина.
На настоящий момент неизвестно, способствовал ли данный инцидент задержке в движении кортежа Трампа.
Ранее сообщалось, что WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина.