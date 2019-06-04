Британские ученые раскрыли секреты питания для женщин после 40 лет

Британские врачи рассказали, как сохранить молодость и здоровье женщинам после 40 лет с помощью питания, пишет Daily Mail.

По словам диетолога Амелии Фрир, в первую очередь, рекомендуется свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов, так как в их составе есть стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители. Она добавила, что не следует злоупотреблять сладкими фруктами, так как они провоцируют скачки сахара в крови. Их лучше заменить на кислые яблоки.

Эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз посоветовала завтракать овощами и фруктами, а в течение для есть продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками, например, квашеную капусту, кимчи или кефир. Диетолог Джейн Кларк посоветовала добавить в свой рацион продукты с полезными жирами: рыбу, орехи, авокадо, льняное и оливковое масла. Питание женщин после 40 лет должно быть разнообразным и сбалансированным.

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