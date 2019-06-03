Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети

В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.

Нападавший арестован по подозрению в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и находится под стражей в полицейском участке Западного Лондона.

Правоохранительные органы прибыли в Культурный центр Даруссалама в Хейс-Роуд в 4.30 утра после поступивших оттуда сообщений о мужчине, вооруженном молотком. Однако нападавший был задержан верующими еще до прибытия полиции.

Сообщений о ранениях не поступало, инцидент не рассматривается как попытка терроризма. Полицейские остаются на месте происшествия, начато расследование о нападении.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в церкви в Канаде.