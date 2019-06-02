Трамп оправдался за оскорбление Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной». Об этом он написал в своем твиттере.

Он обвинил СМИ в передаче фейковой информации.

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной», это все выдуманные новости фейковыми СМИ», — написал Трамп.

По его мнению, издания, написавшие об этом, должны извиниться.

Ранее сообщалось, что в интервью The Sun Трамп рассказал, что был крайне удивлен «злобными» комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.